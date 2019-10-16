Комрат, Молдавия, , 00:08 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон пообещал, что пропрезидентская Партия социалистов на ближайшем заседании парламента Молдавии выступит с инициативой о принятии пакета из трех законопроектов, закрепляющих статус Гагаузии и разграничивающих полномочия. Об этом Додон заявил в ходе визита в Гагаузию, где он встретился с руководством автономии, передает ИА REGNUM.

На встрече обсудили также подготовку к празднованию 25-летия со дня принятия парламентом Молдавии Закона об особом правовом статусе Гагаузии.

Отметим, что положения молдавского закона от 1994 года об автономном статусе Гагаузии, касающиеся прав и полномочий Гагаузской автономии, вплоть до сегодняшнего дня не исполняются в полной мере и постоянно нарушаются молдавскими властями.

В частности, официальный Кишинев подвергает сомнению положения закона о праве Гагаузии на внешнее самоопределение в случае утраты Молдавией независимости и право на участие в формировании внутренней и внешней политики Молдавии в вопросах, касающихся интересов Гагаузии, а все чаще и сам статус автономно-территориального образования, который Кишинев стремится понизить до уровня обычного молдавского района.

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