История вопроса

В 2016 году в Румынии прошли парламентские выборы, в которых Социально- демократическая партия одержала победу.



В 2017 году власти объявили амнистию для людей, которые отбывали наказание в том числе и по статьям «О превышении должностных полномочий» и «Коррупция». В Румынии, которая считается одной из самых коррумпированным стран Европы, подобные действия вызвали негативную реакцию у части общества. Люди вышли на акции протеста.



Главным требованием протестующих было роспуск парламента и проведение досрочных выборов. Власти пошли на частичные уступки. В отставку ушел министр юстиции и глава правительства.

