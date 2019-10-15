Бухарест, 15 октября 2019, 23:59 — REGNUM Президент Румынии Клаус Йоханнис назначил кандидатом на пост премьер-министра страны лидера пропрезидентской Национал-либеральной партии Людовика Орбана. Как сообщило румынское государственное ИА Agerpres, Орбану поручено за 10 дней сформировать кабинет министров и представить парламенту программу правительства.
Йоханнис отметил, что Орбан возглавляет самую крупную парламентскую партию, и сыграл важную роль в отставке прежнего социал-демократического правительства во главе с Виорикой Дэнчилэ.
«Для меня честь принять такую ответственность, и обещаю использовать весь опыт и энергию на благо Румынии», — заявил Орбан.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце прошлой недели парламент Румынии отправил в отставку правительство Данчилэ.