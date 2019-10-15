Кишинёв, , 23:52 — REGNUM МИД Молдавии выступил с предупреждением к молдавским гражданам, находящимся, проезжающим или собирающимся отправиться в Барселону. В ведомстве сообщили, что в городе и регионе возможны массовые манифестации, которые могут привести к перебоям в воздушном, автомобильном и железнодорожном сообщении как в центре Барселоны, так и на прилегающих территориях, передает ИА REGNUM.

14−15 октября в ходе массовых беспорядков в Каталонии получили ранения 170 человек, в том числе 40 полицейских. Тысячи протестующих захватили главный терминал аэропорта «Эль-Прат». Аэропорт отменил более сотни рейсов из-за массовых беспорядков и столкновений с полицией.

Причиной массовых акций протеста стало осуждение лидеров сепаратистов региона Верховным судом Испании.

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