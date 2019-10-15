Москва, , 23:52 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

Сегодня состоялся телефонный разговор российского лидера с президентом Турции. В ходе разговора Путин пригласил Эрдогана посетить в ближайшие дни Россию с рабочим визитом. Уточняется, что Эрдоган принял приглашение.

«Путин пригласил Эрдогана посетить в ближайшие дни Россию с рабочим визитом. Приглашение принято», — сообщает пресс-служба Кремля.

Примечательно, что телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция начала военную операцию против сирийских курдов на северо-востоке Сирии. Анкара сразу же подверглась жесткой критике со стороны Европейского союза и США. При этом власти США отказались поддерживать сирийских курдов, которых ранее активно поддерживали и использовали.

Россия заняла сдержанную позицию и российский лидер Владимир Путин выразил надежду, что Анкара осознает все риски проведения такой операции.