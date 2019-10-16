Копенгаген, , 08:58 — REGNUM Министр рыбной ловли Дании Могенс Йенсен после Люксембургской встречи глав различных ведомств европейских стран заявил, что доволен достигнутым компромиссом относительно раздела квот на ловлю рыбы на 2020 год. ЕС предложил в следующем году снизить квоты на ловлю сельди и трески в западной части Балтийского моря на 68% и 71% соответственно.

Для Дании данное решение будет означать сокращение национальной квоты на ловлю трески в 2020 году на 60% и на ловлю сельди на 65%. Однако, по словам датского министра, новое разделение квот сохраняет нужный баланс между популяциями рыб и рыбным промыслом. «Я вполне доволен тем, что мы достигли компромисса: с одной стороны популяция этих видов рыб сможет вновь начать расти, с другой — рыболовы могут продолжать свой бизнес», — добавил глава датского ведомства. Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

Популяция рыб в Балтийском море сокращается, а в некоторых районах существует риск полного исчезновения определенных видов. Поэтому в июле 2019 года Еврокомиссия ввела запрет на ловлю рыбы в отдельных районах Балтийского моря до конца этого года.