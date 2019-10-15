Москва, , 23:20 — REGNUM Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал позицию официального Киева, заявившего о готовности выполнять политическую часть Минских соглашений только после «роспуска» Донецкой и Луганской Народных Республик.

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«Странные манёвры в Киеве: неужто там решили забить гвоздями дверь к мирному процессу?» — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

По его мнению, требование о роспуске ДНР и ЛНР является лишь «попыткой выиграть время» со стороны Киева, поскольку его выполнение «заведомо неприемлемо».

«Оно делает Минские соглашения бессмысленными и неосуществимыми, так как эти две республики — стороны соглашений», — подчеркнул Пушков.

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Напомним, ранее сегодня пресс-секретарь представителя Украины на минских переговорах Леонида Кучмы написала в Facebook, что выполнение Киевом политического блока Минских соглашений возможно только при соблюдении ряда условий, среди которых «роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины».

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