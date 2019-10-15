Барселона, Испания, , 23:18 — REGNUM Тысячи демонстрантов вступили в столкновение с полицией во время вечернего митинга протеста в Барселоне, 15 октября передает агентство Associated Press.

Протесты в Барселоне Rob Shenk

Акция протеста переросла в массовые беспорядки после того, как некоторые протестующие начали закидывать полицейских камнями и петардами.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в ходе массовых беспорядков в Каталонии получили ранения 170 человек, в том числе 40 полицейских.

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