Вашингтон, 15 октября 2019, 23:17 — REGNUM Военнослужащие спецназа США выступили на стороне сирийских курдов и вели бой с подконтрольными Турции боевиками, сообщает 15 октября телеканал FOX News со ссылкой на неназванные источники.
По утверждению телеканала, инцидент произошёл в районе сирийского города Кобани.
Никаких официальных подтверждений этому пока не опубликовано.
Напомним, после начала турецкой военной операции на севере Сирии Вашингтон объявил о выводе своих военных с этих территорий.
Как сообщало ИА REGNUM, российский Центр по примирению заявил о мерах, принятых Сирией и Россией для обеспечения выводимых иностранных войск.
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