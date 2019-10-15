Барселона, Испания, , 22:56 — REGNUM В крупных городах Каталонии снова проходят массовые акции протеста из-за осуждения лидеров сепаратистов региона Верховным судом Испании, 15 октября передает агентство Associated Press.

Тысячи жителей региона вышли к административным зданиям в столице Каталонии, Барселоне, а также в Таррагоне, Жироне и Лериде.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября протесты в Каталонии закончились массовыми беспорядками, тысячи протестующих захватили главный терминал аэропорта Эль-Прат.

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