Хмеймим, Сирия, , 22:38 — REGNUM Российские и сирийские военные приняли необходимые меры для обеспечения безопасности иностранных военных, которых выводят с северо-востока Сирии, заявил 15 октября начальник российского Центра по примирению сторон генерал-майор Алексей Бакин.

По его словам, военные США эвакуируются с севера Сирии. На данный момент они полностью очистили свои базы в населенных пунктах Дадат и Умм-Миаль в округе Мембидж сирийской провинции Алеппо.

Их уход сопровождался акциями местных жителей, протестующих против иностранной оккупации.

«Призываем население районов, ранее подконтрольных вооруженным силам США и их союзникам по международной коалиции, воздержаться от агрессивных действий», — сказал Алексей Бакин.

По мере ухода военных США с этой территории законное правительство Сирии берёт её под свой контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, уход военных США и их сателлитов из Сирии последовал за начавшейся 9 октября турецкой военной операцией «Источник мира», направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и сирийских курдов.

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