16 октября 2019 | Время чтения 5 мин

Ходы со стороны всех участников новой сирийской «шахматной партии» просто так не делаются, особенно на Ближнем Востоке. Все друг друга подозревают в выстраивании закулисных многоходовых комбинаций. Не хотелось бы, чтобы разыгрывающийся турецкий гамбит в Сирии стал бы реквием по Астанинскому процессу.

Станислав Тарасов, , 07:32 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против лиц, которые препятствуют прекращению боевых действий на севере Сирии, где Турция проводит военную операцию. Трамп поручил руководству Государственного департамента и министерства финансов решать, в отношении кого именно будут вводить рестрикции. Речь идет о лицах, которые «препятствуют прекращению огня в северной Сирии», а также «мешают политическому урегулированию в этой стране». На основании этого указа минфин и Госдеп уже объявили о введении санкций против турецких министерства национальной обороны и министерства энергетики и природных ресурсов, глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также министра внутренних дел Сулеймана Сойлу.

Станут ли новые американские санкции против Турции болезненными для ее экономики, говорить пока сложно. Одни эксперты считают, что они являются «достаточно серьезными мерами», что действия Вашингтона на этом направлении будут носить поэтапный характер: от провоцирования финансово-экономического кризиса до общественных потрясений. Другие уверены в том, что американцы продолжают вести «игру» с Турцией в Сирии, манипулируя реальными и мнимыми угрозами «обрушить экономику страны». Но дело не только в этом. Операция Анкары «Источник мира», целью которой является создание на турецко-сирийской границе буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы, еще лишь набирает обороты. Однако США уже объявили ее не только «ведущей к дальнейшему подрыву мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии», но и проигрышной.

Почему? «Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не прислушался к предупреждениям, — рассуждает высокопоставленный представитель Госдепа. — Эта проблема возникла не в результате бездействия Трампа. Это результат бездействия Эрдогана, которому следовало прислушаться к неоднократным предупреждениями по поводу того, что такая операция — это плохая идея, ему не следовало поступать таким образом, США ни в коем случае не поддерживают такие действия, которые являются весьма торопливыми и нерасчетливыми». Как заявил государственный секретарь США Майк Помпео, «Турция должна немедленно прекратить свое одностороннее наступление на северо-востоке Сирии и вернуться к диалогу с США». В этом как раз и главная нить созданной острой интриги.

Президент США Дональд Трамп The White House

Дело в том, что в Конгрессе поднялась довольно мощная волна против политики Трампа в отношении Турции. Демократы и республиканцы почти хором стали критиковать президента за «предательство курдов и мягкость по отношению к Анкаре», хотя Трамп только что вывел американских солдат из зоны проведения операции «Источник мира». Тем не менее он давал понять Эрдогану о своей готовности сотрудничать, что придавало на определенном этапе турецкой политике в отношении США некую самоуверенность. Но после указа Трампа о санкциях и начала турецкой военной операции ситуация меняется. Те же курды заявили, что прекращают все бои против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и вступили в диалог с Дамаском с целью выступить совместно против «турецких оккупантов».

Такой ход, с одной стороны, подрывает возможности направленных и наверняка в чем-то согласованных действий по сирийскому урегулированию со стороны других участников Астанинского процесса — России и Ирана. С другой, усиливает позиции Дамаска, чего пока не желает Анкара. Похоже, что Вашингтон решил воспользоваться образовавшимся «зазором» и переломить ход событий в своих интересах. Трамп сообщил, что направляет в Анкару делегацию в связи с ситуацией на северо-востоке Сирии. «Учитывая текущую слабость турецкой экономики, сегодняшние действия (администрации в отношении Турции — С.Т.) очень серьезны, — заявил президент США. — Однако мы остаемся привержены урегулированию этой ситуации путем переговоров, именно поэтому я распорядился направить как можно скорее в Анкару делегацию высокого ранга, чтобы выяснить, можем ли мы достичь соглашения».

Встреча глав государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin.ru

Видимо, Трамп имеет в рукаве козырный туз и практически уверен в своей победе. Тем более что расширяется фронт атаки на Турцию. Глава Пентагона Марк Эспер намерен призвать страны НАТО к мерам против «вопиющих действий» Анкары. Во время предстоящего посещения штаб-квартиры НАТО в Брюсселе он намерен «оказать давление» на американских союзников по альянсу с целью принять, помимо прочего, «коллективные меры в отношении Турции за ее действия в Сирии». Вице-президент США Майк Пенс заявил, что по поручению Трампа вылетает в Турцию, «чтобы договориться о перемирии». Но с кем, если учитывать, что американцы прогнозируют «возрождение» ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с которым ранее активно сражались курды?

Анкара обороняется. Спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафа Шентоп заявил, что «санкции, введенные США из-за военной операции в Сирии, не стали неожиданностью для Турции». И страна готова к тому, что будут предприняты попытки «управлять международной политикой путем введения санкций». Но это всего лишь слова. Анкара ощущает, что оказалась в необычной политической и даже военной ситуации и интенсивно через открытые и закрытые дипломатические консультации ищет выход. Тем временем американцы выводят из северной Сирии своих военных. Поддерживаемые Россией сирийские войска воспользовались «неожиданным» отступлением США и вошли вглубь территории, которую контролировали курдские силы к югу от турецкой границы.

Сирийская армия

Такие ходы со стороны всех участников новой сирийской «шахматной партии» просто так не делаются, особенно на Ближнем Востоке. Все друг друга подозревают в выстраивании закулисных многоходовых комбинаций. Так, план сращения курдских боевых групп с подразделениями сирийской армии был ожидаем, Запад понимает, что за военными подразделениями Дамаска потянутся к северу российские и иранские силы. По логике, вновь разыгрывается миниатюрная модель глобальной войны с причудливым сплетением стратегических расчетов ключевых игроков. «Неужели люди думают, что нам следует воевать с Турцией, членом НАТО?» — написал Трамп в Twitter, подписав при этом против Турции указ о санкциях, объявил о планах восстановить пошлины на турецкую сталь и немедленно прекратить переговоры о торговом соглашении стоимостью 100 миллиардов долларов.

Анкара остро переживает то, что США и другие западные государств в решающий момент ее «подставляют». Так думают сейчас и курды, которые атаки турок против себя воспринимают не как «войну с террором», а как войну с теми, кто сражался с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Пока вывод таков: на данном этапе никто ничем крупно не рискует, но повышает градус напряжения. Еще не ясно, кто сейчас является главным бенефициаром очередного ближневосточного хаоса. Решаются промежуточные задачи. Правда, не хотелось бы, чтобы разыгрывающийся турецкий гамбит стал реквием по Астанинскому процессу.