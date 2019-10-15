Анкара, , 21:38 — REGNUM С момента начала военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии были нейтрализованы 611 членов курдских вооружённых формирований, сообщает 15 октября министерство обороны Турции.

Шеренга Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По утверждению турецкого военного ведомства, операция развивается успешно, а все «нейтрализованные» являются членами Рабочей партии Курдистана или сил самообороны сирийских курдов.

Ранее сообщалось о 595 «нейтрализованных террористах».

«Общее число террористов РПК/PYD-YPG, нейтрализованных в ходе успешно проходящей операции «Источник мира», достигло 611», — указано в сообщении турецкого военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и сирийских курдов.

В ходе операции широко применялись авиация и артиллерия. К 13 октября минобороны Турции сообщило о взятии под свой контроль городов Рас эль-Айн и Телль-Абъяд. По информации местных СМИ, в этих городах продолжаются уличные бои.

Читайте ранее в этом сюжете: Сергей Шойгу обсудил с главой Пентагона обстановку в Сирии