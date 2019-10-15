Киев, , 21:38 — REGNUM Власти Украины готовы выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сегодня, 15 октября, написала на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь представителя Украины в Контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы — Дарья Олифер.

Прикрытие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Она пишет, что для выполнения политического блока соглашений необходимо полное прекращение огня, обеспечение мониторинга ОБСЕ на всей территории Украины, а также «вывод вооруженных формирований иностранных войск и военной техники», а также разведение сил и средств вдоль всей линии фронта.

Но это еще не всё. Киев настаивает на том, что на террритории ДНР и ЛНР должна работать Центральная избирательная комиссия Украины, действовать украинские политические партии, украинские СМИ и иностранные наблюдатели. Кроме того, Киев хочет контролировать границу ДНР и ЛНР с Россией, и вообще чтобы эти республики самораспустились.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинская сторона не выполняет Минские соглашения с 2014 года, когда они были подписаны представителем Киева. Каждый раз Киев придумывает новые предлоги для невыполнения и пытается трактовать пункты соглашений так, как выгодно украинской власти.