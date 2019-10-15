Москва, , 21:09 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Марк Эспер провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ряд вопросов по развитию ситуации в Сирии, сообщает 15 октября пресс-служба Минобороны РФ.

Российское военное ведомство отмечает, что обсуждались вопросы, «представляющие взаимный интерес в контексте ситуации в Сирии».

По чьей инициативе состоялись переговоры — не сообщается.

Отметим, телефонный разговор Сергея Шойгу и Марка Эспера прошёл на фоне ухода американских войск с северо-восточных территорий Сирии. Брошенные ими сирийские курды заявили о желании вернуться под власть Дамаска.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, направленную против сирийских курдов и Рабочей партии Курдистана.

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