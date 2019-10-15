15 октября 2019 | Время чтения 4 мин

VII саммит Тюркского совета войдет в историю как знаменательное событие, поскольку проходил он в условиях изменения мирового порядка и смещения его оси в сторону Азии. На саммите было принято официальное решение по вступлению Узбекистана в состав организации, а также подписан ряд документов, в частности, по деятельности европейского офиса Тюркского совета в столице одной из европейских стран – Будапеште, что свидетельствует о важности и растущей роли этой структуры.

Мира Гасанова, , 21:06 — REGNUM



В столице Азербайджана завершился VII саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). В его работе приняли участие главы Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Турции.

Саммит был приурочен к 10-й годовщине подписания Нахчыванского соглашения (3 октября 2009 года) о создании Тюркского совета. Впервые в работе саммита участвовали президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, подписавший 14 сентября закон о ратификации Нахчыванского соглашения. Для участия в саммите в Баку прибыл и первый президент Казахстана, почетный председатель Совета сотрудничества тюркоязычных государств Нурсултан Назарбаев, а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, страна которого имеет статус наблюдателя в организации.

Несомненно, VII саммит Тюркского совета войдет в историю как знаменательное событие, поскольку проходил он в условиях изменения мирового порядка и смещения его оси в сторону Азии. На саммите было принято официальное решение по вступлению Узбекистана в состав организации, а также подписан ряд документов, в частности, по деятельности европейского офиса Тюркского совета в столице одной из европейских стран — Будапеште, что свидетельствует о важности и растущей роли этой структуры.

Как сказала Trend руководитель Брюссельского центра европейских исследований и Центра дипломатических и стратегических исследований Наджие Селин Шеноджак, укрепленный Тюркский совет в предстоящий период станет важным центром силы в мире, ведь тюркский мир охватывает огромную территорию, начиная от Адриатического моря до Китая, где проживает порядка 300 миллионов тюрков.

По всей видимости, структура имеет большие перспективы для расширения и в дальнейшем будет развиваться и укрепляться в экономическом, политическом и социальном плане благодаря проекту «Один пояс и один путь», в которую войдут и другие евразийские страны. А ведь создание этого межгосударственного объединения в свое время у многих экспертов вызывало скепсис, поскольку считалось, что эта структура не будет иметь политического будущего. Казахстан и Киргизия уже были членами ЕврАзЭС, ОДКБ и ШОС, кроме того, все страны-члены совета имели между собой межгосударственные отношения достаточно высокого уровня. Тем не менее, сегодня организация претендует стать крупной международной платформой, где обсуждаются вопросы региональной политики.

Ситуация на севере Сирии и военная операция Турции «Источник мира», борьба с террористическими угрозами, с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), FETО, Рабочая партия Курдистана стали основным лейтмотивом выступления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Не было сомнения, что Тюркский совет окажет поддержку проводимой Турцией военной операции и тем самым даст миру сильный месседж о единстве. Сам Эрдоган в своем выступлении на саммите отметил, что ожидает от совета серьезной поддержки в борьбе с терроризмом. «Мы знаем, что 300-миллионный тюркский мир с нами. В то же время, прошу вас продолжать оказывать нам поддержку в борьбе с FETÖ. Быть рядом друг с другом в национальной борьбе — братский долг тюркоязычных государств», — сказал турецкий лидер.

Естественно, что еще одной важной темой обсуждений стала ситуация вокруг урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Главы МИД Азербайджана и Турции Эльмар Мамедъяров и Мевлут Чавушоглу, согласно сообщению МИД Азербайджана, «широко обсудили ситуацию вокруг урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также процессы на Ближнем Востоке. Была отмечена важность проводимой двумя странами политики для обеспечения своей безопасности».

После этой встречи Чавушоглу написал на своей официальной странице в Twitter: «Благодарны братскому Азербайджану за поддержку операции «Источник мира». А на конференции «Тренды развития глобального медиа: Риски и возможности» заявил: «Нам нельзя оставлять Азербайджан в его справедливой борьбе». Президент Эрдоган заверил: «Мы и дальше будем прилагать усилия для урегулирования карабахской проблемы на основе территориальной целостности Азербайджана».

В ходе саммита Назарбаеву по инициативе Эрдогана и совместным решением президентов стран-членов организации «за развитие отношений в тюркском мире и создании Тюркского совета» было присвоено звание почетного председателя, а президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил Назарбаеву Высший Орден Тюркского Мира. На полях саммита было принято решение о создании Координационного комитета Тюркского совета, который обеспечит координацию деятельности таких структур, как ТюркПА, ТЮРКСОЙ, Тюркская академия, Фонд тюркской культуры и наследия, Тюркская торговая и промышленная палата, в декларацию глав государств Тюркского совета был включен вопрос создания Совместного инвестиционного фонда.

Подписаны Меморандум о взаимопонимании по обмену информацией и опытом среди различных видов экономических зон, девять меморандумов о взаимопонимании, одно кредитное соглашение, а также три протокола: о намерениях, о членстве и о статусе наблюдателя, протокол о членстве Палаты коммерции и промышленности Узбекистана в Торгово-промышленной палате Тюркского совета и протокол о статусе наблюдателя Палаты коммерции и промышленности Венгрии в Торгово-промышленной палате Тюркского совета.

В Баку же состоялась и передача председательства в Тюркском совете от Киргизии, именно в период руководства которым Узбекистан стал полноправным членом организации, а Венгрия получила статус наблюдателя, Азербайджану. Вероятно, что в период председательства Азербайджана в структуру вступит и Туркмения. Кроме того, в предстоящий период Совет продолжит усилия по получению статуса наблюдателя в Генассамблее ООН и ОИС. Главной же задачей организации станет повышение эффективности экономического сотрудничества стран-членов.

Алиев в своем выступлении назвал одним из основных направлений сотрудничество в транспортной сфере между странами, исторически расположенными на древнем Шелковом пути, и предложил возможности железной дороги Баку — Тбилиси — Карс, грузоперевалочный потенциал Международного Бакинского морского порта и свои трубопроводы для выхода тюркоязычных стран на мировые рынки. Следующий саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств состоится в 2020-м году в Турции.