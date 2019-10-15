Копенгаген, , 22:55 — REGNUM Депутат датского Фолькетинга от партии «Либеральный Альянс» Симон Эмиль Аммитцбёль-Билле заявил о намерении изменить риторику партии в отношении Европейского союза (ЕС) и направить её в более положительное русло. Парламентарий назвал ошибкой тот факт, что «Либеральный Альянс» рекомендовал датчанам в 2015 году голосовать за сохранение правовой оговорки участия Дании в ЕС.

Депутат считает, что в настоящее время Запад подвергается ряду угроз, и поэтому важно стоять на защите ценностей западного мира, в том числе за счет более плотного взаимодействия. «Без сомнения, НАТО и ЕС являются основными опорами для защиты западных ценностей, и поэтому мы должны проводить более дружелюбную риторику в отношении Европейского союза», — добавил парламентарий. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Председатель «Либерального Альянса» Алекс Ванопслаг проявил интерес к данной инициативе и заявил о желании более детально её обсудить в рамках партии.