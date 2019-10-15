Анкара, , 20:53 — REGNUM Турецкие войска будут выведены из северо-восточных районов Сирии после завершения антитеррористической операции, сообщил 15 октября журналистам спецпредставитель президента РФ по урегулированию сирийского конфликта Александр Лаврентьев.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, об этом неоднократно заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Эрдоган предупреждал в принципе всех о том, что они собираются проводить операцию, что цель операции — борьба с террористическими группировками в его понимании. Соответственно, как только он эту задачу выполнит, турецкие войска будут выведены с севера Сирии», — сказал Александр Лаврентьев.

При этом спецпредставитель президента России на стал давать прогнозов о точных сроках таких событий.

Тем не менее, Александр Лаврентьев напомнил о позиции России в вопросе о контроле над границей Сирии с Турцией. Москва считает, что там должны находиться только сирийские правительственные войска и это будет лучшей гарантией для Турции, опасающейся угрозы терроризма.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате начавшейся 9 октября турецкой военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии начали происходить масштабные изменения. Брошенные американскими покровителями сирийские курды заявили о желании вернуться под власть Дамаска.

В данный момент сирийские правительственные войска берут под свой контроль наиболее важные пункты на северо-востоке Сирии.

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