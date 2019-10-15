Москва, 15 октября 2019, 20:51 — REGNUM В «Единой России» в течение недели подготовят и направят в Правительство РФ рекомендации по формированию подзаконных актов в соответствии с законом «Об ответственном обращении с животными» в части требований к эксплуатации животных в развлекательных целях. Подзаконные акты Министерства культуры оставляют возможность работы передвижных шапито и контактных зоопарков, не отвечая первоначальной концепции федерального закона. Об этом рассказал координатор партийного проекта «Чистая страна», председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, добавив, что в партии также поддерживают включение в Кодекс административных правонарушений (КоАП) мер ответственности за жестокое обращение с животными.
По его словам, в «Единой России» поддерживают инициативу о включении в КоАП мер наказания за жестокое обращение с животными.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, партийный проект «Чистая страна» объединяет усилия партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов, волонтеров для решения экологических проблем, ликвидации несанкционированных свалок, обеспечения граждан качественной питьевой водой, снижения уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий.
Актив партийного проекта проводит системные мониторинги по соблюдению требований экологического законодательства, а также осуществляет партийный контроль за ходом реализации национального проекта «Экология». Пристальное внимание уделено реализации реформы ТКО, а также внедрению раздельного сбора отходов на территории России.