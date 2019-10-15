Ракка, Сирия, , 20:37 — REGNUM Армия Сирийской Арабской Республики взяла под свой контроль в провинции Ракка авиабазу, две гидроэлектростанции и несколько мостов через Евфрат, сообщает 15 октября Интерфакс-АВН со ссылкой на Минобороны РФ.

Ранее контролировавшиеся военными США и союзными им курдскими отрядами аэродром Табка, железнодорожный и два автомобильных моста через Евфрат снова заняты войсками законного правительства Сирии.

Напомним, это произошло после заключения соглашения между Дамаском и сирийскими курдами, оставшимися один на один с турецкими силами вторжения после ухода военных США из этих районов Сирии.

Сирийские правительственные войска смогли опередить турецкие силы и первыми заняли стратегически важные районы на Евфрате.

По неофициальным данным, российские ВКС обеспечивают бесполётную зону в районах соприкосновения сирийской армии и турецких войск, а линию разграничения контролирует российская военная полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала турецкой военной операции «Источник мира», в результате которой Турция планировала взять под контроль северо-восток Сирии, резко изменилось соотношение сил и политических союзов в этих районах. Местные органы самоуправления заявили о желании вернуться под власть Дамаска.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны: Сирийская армия заняла более тысячи кв км в районе Манбиджа