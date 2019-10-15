Бишкек, , 20:22 — REGNUM Первомайский районный суд киргизской столицы рассмотрел ходатайство адвокатов бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, о снятии с него обвинения в коррупции. Об этом заявил старший прокурор генеральной прокуратуры Медер Абдышев, передает «24.kg».

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По его словам, судейская коллегия отказала в удовлетворении этой просьбы, закрепив за экс-главой государства статус обвиняемого по делу о незаконном освобождении из тюрьмы криминального авторитета Азиза Батукаева.

«В Уголовно-процессуальном кодексе четко прописано, что этот вопрос рассматривается в случае смерти подсудимого, применения амнистии, декриминализации преступления и истечения срока давности преступления», — пояснил представитель генпрокуратуры позицию судей по этому вопросу.

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