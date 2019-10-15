Москва, , 20:17 — REGNUM Сирийская правительственная армия взяла под свой контроль 1030 квадратных километров в окрестностях города Манбидж, сообщает 15 октября Интерфакс-АВН со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным российского военного ведомства, сирийские войска в районе Манбиджа уже контролируют восточный берег реки Евфрат.

Ранее сирийские военные остановили продвижение турецкой группировки на Манбидж.

Минобороны РФ сообщило, что линию соприкосновения вооруженных сил Сирийской Арабской Республики с вооруженными силами Турции контролируют патрули военной полиции России.

По данным местных СМИ, над позициями сирийских войск барражируют боевые самолёты ВКС РФ.

Минобороны России подчёркивает, что в этих районах уже организовано «взаимодействие с турецкой стороной».

Как сообщало ИА REGNUM, в Манбидже располагалась военная база США, которая, по данным штаба «коалиции США», была покинута 15 октября.

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