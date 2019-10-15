Брюссель, , 20:12 — REGNUM Заявления о скором заключении соглашения по Brexit не соответствуют действительности, 15 октября передает агентство Reuters.

Двое представителей Брюсселя, знакомых с содержанием переговоров, сообщили агентству, что заявления о возможности соглашения «преждевременны».

Тем не менее, третий представитель Евросоюза отметил, что в ходе переговоров между Лондоном и Брюсселем произошло «серьезное сближение взглядов».

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