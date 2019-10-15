Москва, , 20:08 — REGNUM Госдума намерена 24 октября обсудить вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Николая Герасименко («Единая Россия»). Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября, это следует из проекта постановления нижней палаты парламента.

Нижней палате парламента предстоит «дать согласие на лишение неприкосновенности депутата Госдумы Герасименко Николая Федоровича и направление в суд возбужденного в отношении него дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях».

Запрос Генпрокурора Юрия Чайки о даче согласия на лишение неприкосновенности Герасименко и «привлечение его к административной ответственности, налагаемой в судебном порядке», поступил в Госдуму 4 октября.

Профильная комиссии Госдумы по мандатным вопросам рассмотрела обращение и одобрила вынесение соответствующего проекта постановления на обсуждение нижней палаты парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лишение депутатской неприкосновенности Герасименко — технический вопрос, необходимый для процессуального взаимодействия парламентария со следствием и судом.

В июне сообщалось о том, что Герасименко якобы скрылся с места ДТП после того, как сбил мотоциклиста на Ленинском проспекте в Москве. Герасименко грозит штраф на сумму 10 тыс. рублей или лишение водительских прав, если судом его вина будет доказана.

Отметим, что Герасименко представляет в Госдуме Республику Алтай, Алтайский край, Кемеровскую область и Томскую область. Он является членом комитета Госдумы по охране здоровья.