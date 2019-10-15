Москва, , 20:09 — REGNUM Протесты неонацистов в Киеве идут не только с позволения, но и по инициативе новой украинской власти. Об этом заявил 15 октября бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Этот шабаш, на мой взгляд, является классическим примером договорняка между властью и неонацистами. Изначально какую позицию занимал Зеленский? Никаких минских соглашений, никакого особого статуса Донбасса, изменений в конституцию, не подписываем «формулу Штайнмайера». Европейцы надавали, и они подписали. Полнота власти у Зеленского есть, но ему надо оправдаться перед европейцами, что он не может принять решение, потому что на него давят националисты и вот их вызвали на улицу», — сообщил Олейник.

Бывший депутат Верховной рады заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пошёл на сговор с неонацистами, чтобы обосновать перед лидерами стран Евросоюза срыв мирного урегулирования войны в Донбассе. В доказательство своих слов украинский политик привёл ряд аргументов.

«Впервые в истории, когда полиция заявляет, что количество участников митинга не 5 тысяч, как говорят журналисты, а 10 тысяч, хотя всегда количество протестующих они занижали. Кроме того, всегда, когда протестующие шли к администрации президента полиция перекрывала подходы, а в этот раз пропустила. Сегодня Зеленский ищет поддержку европейцев чтобы начинать переписывать минские соглашения», — заявил Олейник.

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