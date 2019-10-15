Киев, , 19:59 — REGNUM Гражданам Украины придется выделить больше средств на создание армии, если они не хотят выполнять минские соглашения по «формуле Штайнмайера». Об этом 15 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Армия Украины Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Господин Пристайко прекрасно понимает что говорит, а он говорит: «Хочешь мира, готовься к войне». Это правдивая истина… Может это кому-то не нравится, но надо понимать, что угроза полномасштабного конфликта с Россией никуда не исчезла. Этот вопрос не снят с повестки дня. Он говорит современной терминологией. Почему? Сейчас мир движется терминологией ограниченной войны. Одна часть общества зарабатывает деньги и платит, и готовит свою армию, другая часть общества воюет. Когда война не тотальная, нет полной мобилизации», — сказал Мусиенко.

При этом он заметил, что глава украинского МИД сказал гражданам правду относительно вариантов выбора.

«А что, министр не должен нам говорить откровенно или он должен нас обманывать, он должен лукавить? Возможно, где-то на международных переговорах и должен, потому что он министр иностранных дел. Цифры — это дискуссионный вопрос. Суть — армию нужно укреплять и к этому нужно быть готовыми. Потому что мы все чаще слышим, что Минск — недееспособный. Возможно, что-то другое», —подытожил Мусиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в Брюсселе глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что альтернативой выполнения условий «формулы Штайнмайера» может быть только мобилизация и урезание социальных затрат. По его словам, Украине нужно будет объявить мобилизация, которая будет проводиться за счет сокращения трети затрат «нашего бюджета из пенсий, зарплат, медицинского страхования».