Бишкек, , 19:58 — REGNUM Киргизстанская делегация во главе с заместителем министра экономики Эльдаром Алишеровым приняла участие в днях Киргизии, проходивших в Тюменской области России. Об этом сообщает пресс-служба минфина.

Замминистра провел переговоры с губернатором этого региона Александром Моором, по итогам которых подписана дорожная карта по реализации Соглашения между правительством Киргизии и правительством Тюменской области.

Также стороны договорились о проведении в 2020 году дней киргизской продукции в пяти крупных городах Тюменского региона и дней тюменской продукции в Киргизии.

Представители правительства Киргизии предложили российским коллегам заняться созданием оптово-распределительных центров и организовать на регулярной основе отдых для сотрудников предприятий нефтегазовой отрасли в пансионатах на побережье киргизского озера Иссык-Куль.