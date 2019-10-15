Москва, , 19:57 — REGNUM Бывший волонтер штаба Алексея Навального Александр Туровский на своей странице в социальной сети выступил опубликовал критическое замечание о частых отъездах руководителя ФБК Алексея Навального за границу.

«Не успел исчезнуть прошлый загар, как счастливый мажор Навальный в очередной раз улетел в приятную командировку/отдых в США. Причём такие путешествия странным образом всегда совпадают с обысками/задержаниями и иными неприятностями в отношении простых активистов. У многих неприятности, вплоть до реальной угрозы сесть в тюрьму, но только не у Алексея. С ним всегда все будет хорошо. Ему и паспорт выдадут, и за границу, когда захочет выпустят и конечно же сажать на долгий срок не будут. Жалко в этой истории простых ребят, которые работали в штабах за идею, за так называемую прекрасную Россию Будущего. Но, по всей видимости, ни у активистов, ни у Навального такой России не будет. У Алексея прекрасные США, Италии, Таиланды, а у ребят разбитые мечты и сломанные судьбы», — пишет Александр Туровский.

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