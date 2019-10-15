Кострома, , 19:57 — REGNUM В Нижегородской области на полигоне Мулино прошли первые совместные тренировки сил оперативного реагирования и войск Западного военного округа, где участвовали военные костромского гвардейского парашютно-десантного полка — сообщает ТРК «Русь».

В учениях принимали участие 3 тысяч военнослужащих и более 300 единиц вооружения и военной техники.

На полигон войска перебросили авиационным и железнодорожным транспортом. 10 вертолетов МИ-8 доставили 150 десантников на 15 километров.

Ранее сообщалось, что в ходе учений военные должны будут отработать «подготовку и проведения совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности».