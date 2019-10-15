Москва, , 19:53 — REGNUM Законопроект об отмене плановых проверок в области рыболовства правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября.

Росрыболовство в случае принятия закона, будет проводить только внеплановые проверки и плановые рейды.

По данным статистической отчетности за 2018 год должностными лицами территориальных управлений Росрыболовства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей было проведено всего 1168 плановых проверок. По результатам выявлено 631 нарушение, то есть в среднем на одну плановую проверку приходится менее 0,54 выявленных нарушений законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, указали авторы инициативы.

Одновременно в 2018 году было проведено 99 802 рейдовых мероприятий, в ходе которых выявлено 103 455 нарушений, то есть в среднем на одно рейдовое мероприятие приходится 1 выявленное нарушение законодательства.

В связи с чем предлагается отказаться от плановых проверок юридических лиц в пользу более эффективных рейдовых мероприятий, отмечают в правительстве.