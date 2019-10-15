Москва, , 19:48 — REGNUM По причине массовых демонстраций неонацистов Украина вошла в новый этап политической турбулентности. Об этом 15 октября заявил политолог Михаил Маркелов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1»

Владимир Зеленский Цитата из к/ф «Слуга народа». реж Алексей Кирющенко. 2015. Украина

«Надо понимать, что это новый этап турбулентности на Украине. Был период при Петре Порошенко (бывший президент Украины — примечание ИА REGNUM), и он для нас был понятен. Порошенко был «враг», он свою позицию строил на терминах агрессии России. Он созвал сообщество этого агрессивного меньшинства. И все эти ребята, которые выступают на Майдане, существуют благодаря Порошенко. Была создана маргинальная группа, которая диктует свою позицию большинству», — отметил эксперт.

При этом новый президент Украины Владимир Зеленский не в состоянии поставить неонацистов на место. Его нерешительность в конечном итоге может привести в полномасштабной гражданской войне.

«Зеленский в этом смысле представляется человеком, который, обладая качеством лидера в другой сфере, столкнулся с раздвоением сознания. Он 14 часов может вести пресс-конференцию, соблюдая форму, но не закладывая туда никакого содержания, на самом деле самое страшное — как удержать Украину не от распада, распад уже произошел, а как удержать её от внутренней войны, которая отразится на всех соседях, и России в том числе», — сказал Маркелов.

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