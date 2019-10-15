Челябинск, , 19:40 — REGNUM Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский всё же является фигурантом уголовного дела. Об этом журналистам заявил глава ФАС Игорь Артемьев.

«Насколько я знаю, уголовное дело возбуждено», — сказал чиновник, цитирует его ТАСС.

Также Артемьев подчеркнул, что дело уже активно расследуется.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о возбуждении против Дубровского уголовного дела появилась в СМИ на исходе минувшей недели. По данным источников в правоохранительных органов, его расследует полиция. Речь идёт о злоупотреблении полномочиями на сумму 20 млрд рублей.

Примечательно, что адвокат Дубровского опроверг эту информацию. Сам экс-губернатор уже несколько месяцев находится за пределами России.

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