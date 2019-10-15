Калининград, , 19:38 — REGNUM Некоммерческие неправительственные организации Калининградской области в 2019 году суммарно получили в виде президентских грантов 35,5 млн рублей, сообщила сегодня, 15 октября, пресс-служба правительства Калининградской области. Эту сумму разделила между собой 21 организация.

Они победили в таких направлениях, как поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, науки и образования, культуры и искусства, формирование здорового образа жизни, социальное обслуживание, сохранение исторической памяти, развитие институтов гражданского общества и общественной дипломатии.

Общая сумма Фонда президентских грантов в 2019 году составила 4,35 млрд рублей. Заявки на участие в первом конкурсе 2020 года принимаются до 25 ноября 2019 года.