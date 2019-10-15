Луганск, 15 октября 2019, 19:22 — REGNUM Верховный суд ЛНР приговорил жительницу республики к 14 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры ЛНР.
По информации ведомства, будучи завербованной сотрудниками Службы безопасности Украины, женщина занималась сбором и передачей украинской стороне сведений о военнослужащих и руководящих лицах силовых структур ЛНР.
Также в ходе процесса было установлено, что женщина занималась вербовкой должностных лиц органов власти ЛНР, проведением тайниковых операций и содействием торговой блокаде республики.
Приговором суда гражданка была признана виновной в совершении особо тяжкого преступления против основ конституционного строя и безопасности государства — государственной измене, а также в незаконном приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.