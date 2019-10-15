Чандигарх , , 22:39 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал заблокировать реки, текущие в Пакистан, чтобы крестьяне штата Харьяна могли пользоваться данной водой для возделывания земли. Об этом 15 октября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

Нарендра Моди, выступая на митинге в штате Харьяна, подчеркнул: «На протяжении 70 лет вода, которая по праву принадлежит народу штата, утекает в Пакистан». Премьер-министр Индии пообещал заблокировать течение указанных рек в том случае, если правящая «Бхаратия джаната парти» (БДП) придёт к власти по итогам выборов в местное законодательное собрание. Напомним, что выборы в заксобрание Харьяны состоятся 21 октября 2019 года.

Напомним, что правовым основанием для раздела вод трансграничных рек между Индией и Пакистаном является договор о водах Инда 1960 года. Согласно данному документу, Индии принадлежит исключительное право пользования водами трех восточных притоков Инда — Сатледжа, Биаса и Рави — до тех мест, в которых они переходят на территорию Пакистана. Планы индийского руководства полностью заблокировать течение указанных рек на территорию своего соседа были обнародованы после теракта пакистанской организации «Джаиш-е-Мухаммад» в Кашмире в феврале 2019 года.