Тбилиси, 15 октября 2019, 19:11 — REGNUM 15 октября представитель «Европейской Грузии» Зураб Чиаберашвили прокомментировал заявление бывшего председателя парламента Грузии, члена правящей партии Ираклия Кобахидзе, указав, что «Грузинская мечта» проиграет выборы и Иванишвили придется уступить власть. Об этом сообщает агентство «Интерпрессньюс».
"Заявление Ираклия Кобахидзе является осознанием того, что «Грузинская мечта» проиграет выборы и Иванишвили придется уступить власть», — считает Чиаберашвили.
Напомним, 15 октября Ираклий Кобахидзе, участвуя в передаче «360 градусов» на канале «Палитраньюс» заявил, что если «Грузинская мечта» в 2020 году не получит хотя бы 45% голосов, создание коалиции может стать невозможным и придется снова проводить выборы.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, 15 октября заявление Ираклия Кобахидзе также прокомментировал председатель фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе, который предрек поражение «Грузинской мечте».