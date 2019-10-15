Приштина, , 22:54 — REGNUM Глава партии «Движение за самоопределение» и будущий премьер-министр Косово Альбин Курти провел встречу с делегацией албанцев из Прешевской долины в Сербии.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, делегацию возглавил глава Прешевского муниципалитета Шчиприм Арифи. Арифи поздравил Курти с победой на выборах и отметил, что высокая явка на выборах свидетельствует о заинтересованности граждан в политической жизни.

В ответ Курти заявил, что институты Косово и Албании должны уделять большее внимание продвижению интересов албанцев, особенно тех из них, которые проживают в Прешевской долине в Сербии, и предпринимать совместные действия в этом направлении.

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