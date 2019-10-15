Тбилиси, , 19:02 — REGNUM 14 октября бывший председатель парламента Грузии член партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что если «Грузинская мечта» в 2020 году на предстоящих парламентских выборах не получит хотя бы 45% голосов, создание коалиции может стать невозможным и придется снова проводить выборы. 15 октября на это заявление отреагировал председатель фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе, указав, что «Ираклий Кобахидзе очень слаб в математике».

Гоциридзе пояснил, что если «Грузинская мечта» наберет 45%, это означает, что другие наберут 55%, т. е. правительство будет создаваться именно объединенными политическими силами.

«Кобахидзе привел весьма смешной пример. О 45%-ти процентах они могут лишь мечтать. В глубине сердца они думают, 45% — «Грузинская мечта» и 6% — «Альянс патриотов», однако так не случится. Максимальный потолок «Грузинской мечты» может быть 28−30%. Они очень хорошо чувствуют, что в Грузии будет коалиционная власть. Они должны смириться с этим и идти в оппозицию. Им лучше сейчас принять хорошие законы, чтобы потом пользоваться ими во время нахождения в оппозиции», — заявляет Гоциридзе.