Москва, , 19:07 — REGNUM Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников поддержал принятые Госдумой РФ в третьем чтении поправки, ужесточающие ответственность за организацию нелегальной миграции.

«Надо отметить, что в целом в столице удалось стабилизировать ситуацию с мигрантами, однако данный вопрос требовал своевременного решения. Он был актуален не только для Москвы, но и большинства регионов нашей страны», — цитирует Шапошникова пресс-служба законодательного собрания столицы.

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Отметим, что проект закона был разработан и внесён в Госдуму РФ депутатами Мосгордумы. Документ предусматривает внесение поправок в Уголовный кодекс России, для ужесточения ответственности за организацию незаконное миграции с использованием служебного положения.

Согласно действующему законодательству, уголовная ответственность за организацию незаконного въезда в нашу страну иностранных граждан или лиц без гражданства, а также их незаконного пребывания в стране или незаконного транзитного проезда через территорию России устанавливается только если преступление было совершено группой лиц или в целях совершения на территории нашей страны какого-либо преступления. В поправках предусмотрен новый квалификационный признак: использование лицом своего служебного положения. Нарушителям грозит в том числе лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

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