Приштина, , 22:58 — REGNUM 15 октября глава Демократической лиги Косово (ЛДК)Иса Мустафа провел встречу с послом Франции в Косово Мари-Кристин Бутель.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, посол Франции поздравила Мустафу с успехом его партии на прошедших 6 октября парламентских выборах — ЛДК заняла второе место, лишь ненамного пропустив вперед получившую первое место партию «Движение за самоопределение».

Глава ЛДК изложил Бутель позиции ЛДК относительно будущей совместной правительственной программы «Лиги» и «Самоопределения». Особое внимание было уделено положениям, относящимся к диалогу между Сербией и Косово, формированию правового государства и борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

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