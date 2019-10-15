Приштина, , 22:47 — REGNUM 15 октября исполняющий обязанности премьер-министра Косово Рамуш Харадинай потребовал переноса голосования о вступлении Косово в Интерпол (международную организацию уголовной полиции) на следующий год.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, данное решение Харадиная связано со «сложившимися в стране обстоятельствами» — в республике до сих не сформировано правительство.

Ранее министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович опубликовал в своем аккаунте в Twitter сообщение о том, что «благодаря неутомимой работе делегации Сербии заявка Косово на вступление в Интерпол была отозвана до начала Генеральной Ассамблеи».

Заседание Генеральной Ассамблеи Интерпола в этом году состоится в Сантьяго, в Чили.

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