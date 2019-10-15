Аддис-Абеба, , 22:37 — REGNUM Палата народных представителей Парламента Эфиопии объявила, что правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) обязалось выделить более 370 миллионов долларов США в виде пожертвований на строительство нового здания парламента в Эфиопии. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс EthioNews.

Председатель Постоянного комитета Палаты представителей по международным отношениям и вопросам мира Тесфае Даба заявил, что парламентская дипломатическая деятельность палаты сосредоточена на экономической дипломатии для поддержки целей правительства в области развития.

Председатель отметил, что делегация предприняла тщательные дипломатические усилия во время своего недавнего визита в ОАЭ, и обе стороны достигли консенсуса в отношении того, что правительство ОАЭ пожертвует заявленную сумму в знак доброй дружбы.

По словам Даба, строительство нового здания парламента сыграло бы важную роль в создании благоприятных условий для парламентариев и оказании им помощи в более эффективном выполнении своих функций.

Он также заявил, что парламентская делегация Эфиопии также договорилась с ОАЭ о путях расширения межпарламентского сотрудничества между двумя странами в целях активизации двусторонних связей.