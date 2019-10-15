Тирана, , 22:49 — REGNUM 15 октября премьер-министр Италии Джузеппе Конте прибыл с визитом в Тирану. Как сообщает албанское новостное агентство TopChannel, в ходе визита Конте провел встречу с премьер-министром Албании Эди Рамой в 15:30 и с президентом страны Илиром Метой в 17:30.

Джузеппе Конте Kremlin.ru

В ходе совместной конференции с Рамой Конте подчеркнул, что Албания, так же как и Северная Македония, заслуживает начала переговоров о вступлении в ЕС, и рассказал, что албанский коллега заверил его в том, что реформы будут продолжены.

«Я уверен, что Албания ещё не реализовала свой экономический потенциал полностью. У Албании есть природные и человеческие ресурсы, а также стратегическое расположение, развив которые, она может со временем занять ключевые позиции в регионе», — заявил Конте.

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