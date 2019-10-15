Лондон, , 18:37 — REGNUM Военная операция Турции на северо-востоке Сирии должна быть прекращена, заявили 15 октября британский премьер-министр Борис Джонсон и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом сообщается в заявлении, опубликованном канцелярией главы правительства Британии.

Выразив глубокую обеспокоенность ситуацией на севере Сирии, Джонсон и Столтенберг призвали всех членов НАТО, включая Турцию, сосредоточиться на борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и не подвергать риску достигнутые успехи.

«При этом они ясно дали понять, что нынешняя военная операция Турции должна прекратиться», — указано в опубликованном заявлении.

Кроме того, Столтенберг поблагодарил Британию за финансирование альянса, превышающее 2% ВВП страны. Он призвал всех следовать примеру Британии в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично объявил о начале военной операции «Источник мира» на территории Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и сирийских курдов

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