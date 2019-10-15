Минск, , 18:24 — REGNUM Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) открыло свою миссию по наблюдению за парламентскими выборами в Белоруссии. Об этом сегодня, 15 октября, сообщается на сайте организации.

К своей работе наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ приступят 23 октября.

Уточняется, что сперва свою работу начнут 30 долгосрочных наблюдателей. Затем, уже ближе к дате выборов в Белоруссию будут направлены 400 краткосрочных наблюдателя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии VII созыва пройдут 17 ноября.

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь состоит из 110 депутатов, которые избираются поодномандатным избирательным округампо мажоритарной избирательной системе в один тур, чтобы считаться избранным кандидату достаточно получить простое большинство голосов избирателей.