Киев, 15 октября 2019, 18:11 — REGNUM Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамияподдержал предложение министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко на треть сократить социальные расходы госбюджета в пользу армии и начать мобилизацию. Соответствующее заявление Арахамия сделал 15 октября в кулуарах парламента, комментируя альтернативу выполнения минских соглашений по «формуле Штайнмайера».
При этом он признал, что выделение трети бюджета на армию станет «большой нагрузкой» на бюджет Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в Брюсселе глава МИД Украины Пристайко заявил, что альтернативой выполнения условий «формулы Штайнмайера» может быть только мобилизация. Он назвал «формулу Штайнмайера» болезненным компромиссом. Пристайко отметил, что альтернативой минского процесса станет мобилизация, которая будет проводиться за счет сокращения трети затрат «нашего бюджета из пенсий, зарплат, медицинского страхования».