Киев, , 18:11 — REGNUM Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамияподдержал предложение министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко на треть сократить социальные расходы госбюджета в пользу армии и начать мобилизацию. Соответствующее заявление Арахамия сделал 15 октября в кулуарах парламента, комментируя альтернативу выполнения минских соглашений по «формуле Штайнмайера».

«Но я поддерживаю саму риторику, что армию нужно усиливать. Сейчас недофинансирование армии довольно в большом объеме. Что касается перевооружения, есть очень много проблем», — сказал Арахамия.

При этом он признал, что выделение трети бюджета на армию станет «большой нагрузкой» на бюджет Украины.

«Треть от общего бюджета? Это будет очень большой нагрузкой. Сейчас 5% ВВП. Нужно подсчитать. Не могу сказать, сколько 5% ВВП составляет от всего бюджета», — сказал Арахамия.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в Брюсселе глава МИД Украины Пристайко заявил, что альтернативой выполнения условий «формулы Штайнмайера» может быть только мобилизация. Он назвал «формулу Штайнмайера» болезненным компромиссом. Пристайко отметил, что альтернативой минского процесса станет мобилизация, которая будет проводиться за счет сокращения трети затрат «нашего бюджета из пенсий, зарплат, медицинского страхования».