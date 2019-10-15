Минск, , 18:15 — REGNUM Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов обвинил Киев в срыве разведения сил, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября.

«На прошлой встрече Контактная группа согласовала графикразведения сил в Петровском и Золотом. Процесс должен был начаться 7 октября. Однако киевская сторона отказалась начинать разведение», — сказал Грызлов.

Соответственно, вооруженные силы Донбасса были вынуждены остаться на прежних позициях. Попытки начать разведение в следующие дни также были сорваны со стороны Киева, добавил он.

Главная причина торможения минского процесса — это позиция Киева.

«Если бы Киев проявил политическую волю к выполнению своих минских обязательств, ситуация сдвинулась бы с мертвой точки. На том участке, где Киев выполнил свои обязательства, на участке у Станицы Луганской — ситуация стала более безопасной. Там становится возможным восстановление разрушенных объектов, становится легче повседневная жизнь людей», — констатировал Грызлов.