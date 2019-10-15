Мурманск, , 18:05 — REGNUM В Мурманской области не могут найти подходящего кандидата на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей — власти объявили новый конкурс на замещение вакантной должности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Министерство развития промышленности и предпринимательства ждет предложения по кандидатурам, они принимаются от общественных объединений, предприятий, некоммерческих организаций, инициативных групп предпринимателей.

Отметим, что специальная комиссия уже дважды рассматривала кандидатов на должность бизнес-уполномоченного. Однако ни один из претендентов на эту роль не был утвержден.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пост бизнес-омбудсмена занимал Дмитрий Барышев. Его работа неоднократно подвергалась критике региональных депутатов, однако самостоятельно полномочия он не сложил. Досрочное прекращение его полномочий инициировал нынешний глава региона Андрей Чибис в июле этого года. Бизнес-омбудсмен России Борис Титов это решение согласовал.

Напомним, что губернатор Заполярья пообещал смягчить в ближайшее время систему налогобложения для малого и среднего бизнеса.