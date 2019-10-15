Салехард, , 17:54 — REGNUM В Салехарде депутаты городской думы избрали главу столицы Ямала. Им стал бывший директор департамента по науке и инновациям ЯНАО Алексей Титовский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Салехарда.

По итогам отборочного конкурса, где пять кандидатов на пост мэра столицы Ямала представили свои перспективные планы социально-экономического развития города, Помимо Алексея Титовского к финишу пришёл руководитель Салехардской дирекции единого заказчика Алексей Нога.

Парламентарии Салехарда большинством голосов избрали бывшего члена правительства автономного округа.

Алексей Титовский родился 10 июля 1981 года. Окончил Тюменский государственный университет. Работал в правительстве ЯНАО при губернаторе региона Дмитрии Кобылкине на должности директора департамента по науке и инновациям ЯНАО. После назначения Кобылкина министром природных ресурсов и экологии России Алексей Титовский перевёлся в Москву, стал в Минэкологии директором департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий. Вернулся в Салехард в 2019 году, в качестве консультанта в департамент внешних связей правительства ЯНАО.

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