Мадрид, , 17:51 — REGNUM Правительство Испании останавливает выдачу лицензий на экспорт вооружения и боевой техники в Турцию, сообщает 15 октября официальный сайт МИД Испании.

Уточняется, что такое решение принято Мадридом из-за турецкой военной операции «Источник мира» в Сирии.

«В координации со своими партнёрами по Европейскому союзу Испания откажется выдавать новые лицензии на экспорт военных материалов, пригодных к использованию в операции в Сирии», — говорится в сообщении МИД Испании.

Напомним, ранее о заморозке военного экспорта в Турцию заявили Британия, Чехия и Италия.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Анкара объявила о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, проведение военной операции было вызвано отказом США выполнять свои обещания.

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