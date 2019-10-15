Таллин, , 17:51 — REGNUM В Эстонии 823 военнослужащих резерва вызваны на внезапные дополнительные учебные сборы Okas 2019, сообщает сегодня, 15 октября, портал эстонского общественного вещателя ERR. Резервистам предложено самостоятельно проверять вызваны они или нет на специальном сайте регистра военнообязанных, который сегодня, отмечает издание, работает со значительными сбоями — возникают проблемы как при идентификации с помощью ID-карты, так и с Mobil-ID и Smart-ID.

При этом, как сообщало ИА REGNUM ранее, во время аналогичных сборов 2018 года, на учение не прибыло около сотни резервистов, их грозили оштрафовать на сумму в 1200 евро каждого, однако чем в итоге закончилась проверка уклонистов минобороны Эстонии не сообщило, сославшись на «конфиденциальность» данных и «соображения безопасности».